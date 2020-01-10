РБК: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Стрельба у здания ФСБ произошла в конце декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из центрального аппарата ФСБ были уволены сотрудники, которые записывали видео во время стрельбы на Лубянке 19 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

«Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела „П“, причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке», — сообщает РБК со ссылкой на источники. «URA.RU» направило запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Другие СМИ, также со ссылкой на источники, добавляют, что уволены были как сотрудники, которые передавали записи журналистам, так и те, кто просто пересылал видео в мессенджерах. По неподтвержденной информации, уволены были сотрудники, занимающие высокие должности.

Как писало «URA.RU», стрельба у здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Во время перестрелки погиб один человек, позднее в больнице скончался один из раненых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).