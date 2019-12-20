Скончался второй пострадавший в перестрелке у здания ФСБ на Лубянке

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Последствия происшествия на Лубянке. Москва, лубянская площадь, полицейское оцепление
Во время стрельбы у здания ФСБ в Москве были ранены сотрудники правоохранительных органовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник правоохранительных органов, пострадавший во время стрельбы у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении ведомства. По данным СК, еще пять человек были ранены и госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Во время расследования было установлено, что стрелявшим был 39-летний Евгений Манюров из Подмосковья. Он был ликвидирован во время перестрелки, напоминает агентство Nation News.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Ранее сообщалось об одном погибшем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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