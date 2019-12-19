Стали известны подробности стрельбы у здания ФСБ в Москве

Появилась информация о погибших и пострадавших в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве. Официального подтверждения ей пока нет.
Как сообщил РБК источник, близкий к ФСБ, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. «В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова», — передает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников издания, в результате стрельбы погиб один человек, при этом другой утверждает, что человека ранили.
По данным РЕН ТВ, после стрельбы в центре Москвы во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план «Крепость». Объекты закрыты на вход и на выход. Также во всем городе введен план «Сирена». По данным некоторых изданий, погибли трое сотрудников ФСО, двое полицейских пострадали. При этом ряд других источников пишет, что при стрельбе получил ранение один человек, который является сотрудником ФСБ.
Как пишет Mash, стрельба на Лубянке продолжается. Неизвестный мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и ведет прицельный огонь. Однако, по данным telegram-канала 112, стрелков было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь. Сообщается об одном убитом сотруднике ГИБДД и минимум двух пострадавших. Сейчас на Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ.