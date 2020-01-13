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В «Яндекс.Такси» ответили на протесты водителей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на угрозы, протесты водителей такси произошли только в СургутеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Публичные протесты водителей «Яндекс.Такси» в Сургуте и обещания со стороны водителей Нижневартовска присоединиться к акции не повлияли на работу службы. Сервис работает в штатном режиме и никаких официальных обращений от таксистов в адрес компании не поступало. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

«Количество водителей на линии стабильно, пропорционально спросу на поездки. К тому же, мы [сами] не меняем тарифы. Цена формируется автоматически, в зависимости от спроса и количества водителей на линии», — добавила Рожкова.

Так Рожкова заочно прокомментировала претензии водителей по поводу того, что им стало невыгодно работать По заявлениям таксистов, «стоимость смены высокая, а тарифы низкие». «Цена поездки зависит не только от тарифа, но и от маршрута, от пробок по пути и от того, сколько свободных машин доступно для выполнения заказа», — подчеркнули в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Ранее «URA.RU» писало, что водители Нижневартовска намерены саботировать работу сервиса «Яндекс.Такси», выступая против его политики ценообразования. А до этого аналогичную акцию протеста провели водители Сургута.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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