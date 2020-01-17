В мэрии Челябинска сорвалось важное назначение

Бывший вице-мэр Челябинска Евгений Шинин, которого предполагалось назначить руководителем многофункционального центра (МФЦ) южноуральской столицы, не сможет занять этот пост. Об этом сообщили «URA.RU» источники в администрации города.
«Дело в том, что в прежней своей должности он как раз курировал работу МФЦ. Предполагаемое назначение означало бы конфликт интересов, и правовой отдел администрации дал отрицательное заключение», — пояснил собеседник.
«Опыт работы Евгения Александровича (Шинина — ред.), который сейчас является советником главы города, будет востребован, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — Вопрос о его трудоустройстве решается, в соответствии с законодательством».
Таким образом, экс-руководитель аппарата мэрии Шинин по-прежнему остался советником на общественных началах главы города Натальи Котовой, а креатура арестованного экс-градоначальника — Розалия Локтионова — сохранила пост директора МФЦ. Рокировка Локтионовой и Шинина означала бы, что в администрации областного центра больше не осталось представителей «магнитогорской команды» Евгения Тефтелева.
От дальнейших комментариев Сафонов воздержался, отметив, что окончательное решение по кадрам мэр Челябинска принимает лично.