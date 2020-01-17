Бывший челябинский замминистра остался с электронным браслетом на ноге

Антона Бахаева оставили под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

.Челябинский областной суд 17 января оставил под домашним арестом бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева, обвиняемого в коррупции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора области о продлении срока домашнего ареста Бахаеву до 12 февраля, отказав стороне защите в изменении меры пресечения. Ранее установленные запреты и разрешения сохранены», — уточнили в пресс-службе. Экс-чиновник находится под домашним арестом больше года. На ноге у Бахаева закреплен электронный браслет, который отслеживает его место нахождения.

Бахаев обвиняется в получении взятки от экс-депутата Центрального райсовета Челябинска, учредителя групп компаний фирм «Элефант» Михаила Смирнова и в крупном мошенничестве. По версии следствия, Бахаев через структуры Смирнова вывел миллионы рублей при организации экономического форума с участием президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в 2017 году. В июле Бахаев 2018 года был задержан ФСБ, Сам форум курировал ушедший в отставку вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Смирнов обвиняется в получении взятки и в растрате. Он также находится под домашним арестом. Оба уже закончили знакомиться с делом, материалы переданы в прокуратуру.