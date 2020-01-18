Власти нашли виновных в скандале с детьми, которых учили разгонять митинги

Власти Пермского края вместе с городской администрацией нашли виновных в организации занятий, во время которых школьников учили разгонять митинг с помощью дубинок и щитов. Об этом сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова в Facebook.
«Оперативная проверка показала, что учебная ситуация на занятии 17 января была смоделирована с нарушениями: учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства, что недопустимо на подобных занятиях», — сообщила Наталья Шушпанова. По ее словам, накануне глава Перми Дмитрий Самойлов и министр образования Пермского края Раиса Кассина провели совещание, в котором также приняла участие директор школы №105 Наталья Шафранова.
После совещания глава города поручил создать комиссию, которая проведет служебную проверку «по факту ненадлежащей организации дополнительного занятия в школе». Также будут проверены программы дополнительного образования школьников и учебные программы в других школах Перми. В комиссию войдут представители регионального минобразования, городского департамента образования и контрольно-аналитического департамента, а также уполномоченный по правам ребенка Пермского края Светлана Денисова и члены городского совета родителей.
Как писало «URA.RU», в интернете появилось видео, на котором ученики школы №105 в Перми учатся разгонять протестные акции. Директор школы пояснила, что тактические игры два раза в год проводятся в 6-7-х кадетских классах в рамках программы допрофессиональной полицейской подготовки.