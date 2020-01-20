Соперник челябинского губернатора начинает новую политическую кампанию

Сергей Смышляев готовится к новым выборам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер Челябинского регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев, экс-кандидат в губернаторы, объявил о начале кампании по выборам в Заксобрание области и местные органы власти, которые состоятся в сентябре. Как сообщили «URA.RU» в его пресс-службе, Смышляев начинает формировать пул, который будет задействован и на выборах в Госдуму. «Родина» первой из партий в регионе начинает отбор кандидатов. Речь идет об аналоге праймериз в «Единой России», но в этой партии предварительное голосование еще не объявлено.

В сентябре жители выберут 60 депутатов Заксобрания. Более двух тысяч депутатов изберут на местном уровне, в городах и районах. При этом рейтинг «Единой России», имеющей абсолютное большинство мандатов и в ЗСО и на местах, снижается.

«Правда, единого центра принятия решений пока нет, — отмечает политтехнолог Сергей Клесун. — На этот центр претендует и действующая элита „ЕР“ во главе со своим идером, спикером Заксобрания Владимиром Мякушем, и команда Текслера».

В руководстве челябинской «Родины» заявили, что Смышляев способен действовать как самостоятельный политический игрок, имеющий поддержку со стороны бизнеса и федеральных структур. «Мы начинаем проект „Родина зовёт“ — отбор кандидатов в ЗСО и муниципальные депутаты. Те, кто покажет хороший результат, в 2021 году получат возможность выдвигаться в Госдуму без сбора подписей», — заявили в пресс-службе партии.

В 2019 году Смышляев выдвигался на выборы губернатора и впервые заявил о себе в публичной политике. Впервые и «Родина» выдвинула своего кандидата на пост главы региона. Смышляев, будучи успешным бизнесменом, оказался единственным кандидатом, который полностью оплатил свою кампанию сам, вложив в нее почти десять миллионов рублей. Его выдвижение на губернаторских выборах говорит о неплохих позициях на федеральном уровне, в том числе, в администрации президента РФ.