Пост губернатора стоил Алексею Текслеру (на фото) 47 млн рублей или почти 58 рублей за голос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Кандидаты в губернаторы Челябинской области за выборы потратили почти 60 млн рублей на агитацию, что чуть меньше одного миллиона долларов. Корреспонденты «URA.RU» подсчитали, что в среднем один голос из более 1,1 млн пришедших на выборы южноуральцев обошелся им в 53 рубля.

Самый большой избирательный фонд был у губернатора Алексея Текслера. Челябинский фонд регионального развития и частные компании пожертвовали ему 47 млн рублей. Текслер набрал 814 тыс. голосов (69,31%). Поддержка каждого сторонника стоила ему почти 58 рублей.

Второй номер выборов Константин Нациевский потратил почти 1,7 млн рублей и получил 141,1 тыс. голосов (12,02%), каждый из которых обошелся в 12 рублей. Занявший третье место Виталий Пашин вложил в кампанию более 4,4 млн рублей, за него проголосовало 103,8 тыс. человек (8,84%), каждый из которых стоил 42,8 рубля.

Алексей Севастьянов провел самую бюджетную и эффективную кампанию: потратил всего 50 тыс. рублей и ожидаемо занял последнее место с 38 тыс. голосов (3,23%), но каждый сторонник обошелся всего в 1,3 рубля. Дебютант в политике Сергей Смышляев выделил 6,5 млн рублей на выборы, не сумел войти в тройку лидеров, но и занял не последнее место — 38,4 тыс. человек (3,27%) проголосовало за него. Правда, каждый сторонник обошелся очень дорого — 168 рублей. Но главной его задачей была работа на узнаваемость: Смышляев оплатил очень много баннеров.

В облзбиркоме корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что кандидаты потратили все деньги из избирательных фондов.