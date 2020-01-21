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17 января 2020

На улице Челябинска ограбили судью на 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, разбитое стекло, дтп, разбитая машина
Преступники, пользуясь темнотой, вскрыли дорогой внедорожникФото: pixabay.com

Судья Арбитражного суда Челябинской области 20 января лишилась 300 тысяч рублей и смартфона iPhone X, сообщили источники «URA.RU» в правоохранительных органах. Неизвестный или неизвестные вскрыли принадлежащий ей внедорожник.

«Из припаркованного Mercedes-Benz ML 300 исчезла женская сумочка, содержимое которой владелица оценила примерно в треть миллиона рублей», — рассказал собеседник.

«В 19:00 понедельника на перекрестку улиц Тимирязева и Советской произошел открытый грабеж из автомобиля. Возбуждено уголовное дело», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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