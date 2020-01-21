Бойцы ОМОНа проверяют места, где торгуют валютой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска, у дома 66 на улице Свободы, 21 января ОМОН проводит спецоперацию. Проверяют машины, из которых торгую валютой, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Бойцы ОМОНа вооружены, проверяют все машины, салоны и багажники, — передает корреспондет. — Никаких комментариев не дают. Задержанных уже полный автобус».

На этом месте уже много лет торгуют валютой с машин, без кассовых аппаратов. «Проводятся необходимые мероприятия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области пообещали дать комментарий позднее.

От комментариев силовики воздерживаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU