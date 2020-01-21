Швейцарские СМИ сообщили о задержании российских «шпионов-сантехников»

Швейцарские СМИ связали задержание россиян с подготовкой покушения на Уильяма Браудера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Швейцарские СМИ распространили информацию о том, что двое россиян с дипломатическими паспортами якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. По данным газеты Tribune de Geneve, власти Швейцарии предотвратили «шпионскую операцию» в Давосе за несколько месяцев до Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Власти предотвратили „шпионскую операцию“», — пишет издание. По данным источников газеты, россияне готовили покушение на Уильяма Браудера, планировали установку подслушивающих устройств или взлом компьютерных сетей. Отмечается, что задержание произошло летом прошлого года. Россияне представились сантехниками, но срок пребывания в Давосе (с 8 по 28 августа) показался полицейским подозрительным. «Слишком дорого для тех, кто устанавливает и ремонтирует туалеты или раковины», — посчитали правоохранители. Россияне предъявили дипломатические паспорта, после чего их отпустили без возбуждения уголовного дела.

В российском посольстве в Швейцарии эти публикации назвали «высосанными из пальца», сообщает ТАСС. Само задержание там связали с неудачной шуткой российских дипломатов, которые представились швейцарским властям водопроводчиками. При этом о самом случае в посольстве не информированы. «Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам», — отмечают в ведомстве.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Сергей Магнитский в интересах Браудера создал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, напоминает RT.