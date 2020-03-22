Власти Югры разыскивают пассажиров шести авиарейсов из-за коронавируса

Югорчан, которые прибыли из-за границы, просят обратиться в поликлиники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО разыскивают пассажиров шести авиарейсов, которые прибыли в Сургут из Москвы в течение марта и могут оказаться под угрозой заболевания коронавирусом. Информация об этом опубликована на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

Устанавливаются пассажиры рейсов 259 и 253 авиакомпании Utair, прилетевших в Сургут 9, 11 и 16 марта; пассажиры рейсов 1510 и 1514 авиакомпании «Аэрофлот», прибывших в Сургут 11 и 17 марта. «На этих рейсах возвращались домой югорчане, которые прибыли из-за границы», — сообщил URA.RU секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Александр Тиртока. Всех их просят обратиться в поликлиники по месту жительству.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 марта стало известно о втором заболевшем коронавирусом из Югры. Им оказался сургутянин, который отдыхал в Европе. В департаменте здравоохранения ХМАО уточнили, что на 11.00 22 марта состояние двух заболевших коронавирусов удовлетворительное, угрозы для их жизни нет.