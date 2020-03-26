Критик Соседов рассказал о недавней встрече с Лещенко, у которого подозревают коронавирус

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Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирусФото: Анастасия Богданова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Журналист Сергей Соседов рассказал, что последний раз виделся с певцом Львом Лещенко, у которого врачи подозревают коронавирус, на совместных съемках в передаче Андрея Малахова.

«Я не ручкался со Львом Валерьяновичем. Он сидел от меня далеко», — цитирует критика телеканал 360. По словам критика, съемка длилась 2,5 часа. Певец выглядел бодро и ни разу не кашлянул. Соседов отметил, что ближе всего к артисту находился ведущий Андрей Малахов. При этом критик выразил надежду, что никто из присутствовавших в студии не заразился.

Съемки программы прошли 19 марта, на ней также были народная артистка России Ангелина Вовк и поэтесса Лариса Рубальская.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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