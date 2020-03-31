Из-за карантина по коронавирусу часть тюменцев могут недополучить зарплату Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени работодатели пытаются сэкономить на зарплатах сотрудникам за неделю, которую президент Владимир Путин объявил не рабочей. Подчиненных уведомили, что в этот период им будет выплачен только оклад, сообщил URA.RU один из работников частных тюменских предприятий сферы обслуживания, пожелавший остаться анонимным.

«В минувшую пятницу [27 марта] нас собрали и сказали, что с 30 марта по 3 апреля неделя будет выходной. Но чтобы на многое не рассчитывали — выплачиваться за этот период будет только „голый“ оклад», — рассказала девушка. Она отметила, что работает на микропредприятии, где всего 7 человек. Согласно данным федеральной налоговой службы, в Тюменской области зарегистрировано 66,9 тыс предприятий малого и микро-бизнеса.

Как сообщила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, отвечая на вопрос URA.RU во время брифинга, в таких случаях зарплата должна начисляться полностью. «На сайте Минтруда опубликованы рекомендации, где прямо написано, что за нахождение человека на нерабочих днях его заработная плата не должна уменьшаться», — отметила она. В случае нарушений тюменцев призвали обращаться по телефонам горячей линии инспекции по труду.

Ранее URA.RU сообщало, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России не рабочей в целях предотвращения распространения коронавируса. В Тюмени на лечении сейчас находятся трое человек с данным заболеванием.