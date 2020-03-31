Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Народные средства не очень эффективны в борьбе с коронавирусом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря. Об этом заявил министр здравоохранения республики Крым Игорь Чемоданов, отметив, что чрезмерное употребление имбиря может нанести вред здоровью.

«Если кто-то написал, что корень имбиря в сочетании с еще каким-то продуктом излечит на сто процентов, то это совсем не так. Да, это даст какой-то эффект, но этот эффект должен быть комплексным»», — сказал в эфире телеканала «Крым 24» Чемоданов. Также он отметил, что в лечении вируса не поможет и парацетамол, поскольку это не противовирусный препарат. При этом глава минздрава Крыма напомнил, что лучшим «противоядием» является изоляция друг от друга.

Ранее стало известно, что российские торговые сети начали повышать стоимость различных продуктов питания. В частности, наибольший рост оптовых цен наблюдается на лимоны, чеснок и имбирь. При этом в случае с имбирем рост цен оказался едва ли не десятикратным.

О том, что имбирь не поможет укрепить иммунитет для борьбы с вирусными заболеваниями, заявила и врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун. Врач-иммунолог Марина Аплетаева также отметила, что имбирь, на который некоторые поставщики существенно завысили цены, не сможет помочь от коронавируса, передает агентство Nation News. Тем временем специалисты по питанию из Японии включили в список продуктов, которые помогут усилить иммунитет, чеснок, куркуму и все продукты с витамином С, пишет «Национальная служба новостей».