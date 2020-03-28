Диетолог рассказал о бесполезности популярного народного средства от вирусов

Имбирь — натуральный антисептик, но он не помогает укрепить иммунитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имбирь не поможет укрепить иммунитет для борьбы с вирусными заболеваниями. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«100 граммов имбиря — а столько съесть довольно сложно — содержат от 2% до 5% суточной нормы витаминов B, E и C», — цитирует диетолога радио Sputnik. Лизун подчеркнула, что имбирь не обеспечит полноценного лечения, однако обладает антисептическим действием благодаря эфирным маслам и спиртам джинджеролы, находящихся в его составе.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нехватка витаминов А, B, С может привести к серьезным заболеваниям. По ее словам, восполнить недостающие вещества можно не только таблетками, но и полезными продуктами. Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, для укрепления иммунитета советовали закаляться, не употреблять алкоголь, есть здоровую пищу, бросить курить, спать не менее восьми часов в день и заниматься спортом, пишет агентство Nation News.