27 марта 2020

Диетолог рассказал о бесполезности популярного народного средства от вирусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика Coccobello в деревне Малый Турыш Красноуфимского района, имбирь
Имбирь — натуральный антисептик, но он не помогает укрепить иммунитетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имбирь не поможет укрепить иммунитет для борьбы с вирусными заболеваниями. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«100 граммов имбиря — а столько съесть довольно сложно — содержат от 2% до 5% суточной нормы витаминов B, E и C», — цитирует диетолога радио Sputnik. Лизун подчеркнула, что имбирь не обеспечит полноценного лечения, однако обладает антисептическим действием благодаря эфирным маслам и спиртам джинджеролы, находящихся в его составе.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нехватка витаминов А, B, С может привести к серьезным заболеваниям. По ее словам, восполнить недостающие вещества можно не только таблетками, но и полезными продуктами. Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, для укрепления иммунитета советовали закаляться, не употреблять алкоголь, есть здоровую пищу, бросить курить, спать не менее восьми часов в день и заниматься спортом, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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