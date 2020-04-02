Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Он сменит на посту Александра Цыбультского, ране назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области.
Указ о назначении Бездудного опубликован на сайте kremlin.ru. «В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Цыбульского … назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа», — сказано в указе.
Бездудный будет возглавлять округ «до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа».
Выборы губернаторов Архангельской области и Ненецкого АО пройдут в единый день голосования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.
Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил, что написал заявление об отставке. Произошло это на фоне масштабных проверок в регионе из-за коронавируса: на предмет наличия квалифицированного персонала, свободных мест в больницах, обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. Ситуацию с готовность области к борьбе с коронавирусом источники URA.RU назвали ужасающей.