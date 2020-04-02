Назначен новый глава Ненецкого автономного округа. Прежний ушел в Архангельскую область

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин назначил нового главу Ненецкого автономного округаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Он сменит на посту Александра Цыбультского, ране назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области.

Указ о назначении Бездудного опубликован на сайте kremlin.ru. «В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Цыбульского … назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа», — сказано в указе.

Бездудный будет возглавлять округ «до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа».

Выборы губернаторов Архангельской области и Ненецкого АО пройдут в единый день голосования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил, что написал заявление об отставке. Произошло это на фоне масштабных проверок в регионе из-за коронавируса: на предмет наличия квалифицированного персонала, свободных мест в больницах, обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. Ситуацию с готовность области к борьбе с коронавирусом источники URA.RU назвали ужасающей.

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