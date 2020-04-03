До 1 июня в Свердловской области будут закрыты места массового отдыха Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, 281 человек вылечились, 34 человека умерли. В Свердловской области 39 заболевших (+1 случай за сутки), за все время выздоровели восемь человек.

Свердловская область продолжает удерживать лидерство по числу инфицированных среди территорий Большого Урала. По этому показателю регион занимает шестое место по стране и серьезно отрывается от уральских соседей: от Челябинской области (23) на 16 случаев, от Пермского края (21) — на 18 случаев, от Ямала (12) — на 26 случаев. Эпидемия в Свердловской области развивается по «европейскому» сценарию, когда число зараженных растет стабильно, но без резких всплесков.

Куйвашев ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев остановил работу всех курортов в регионе. До 1 июня запрещено бронировать места и размещать людей в санаториях, лагерях, гостиницах, а также посещать горнолыжные трассы и места массового отдыха. Также Куйвашев расширил список товаров первой необходимости.

Власти запретили свободный выезд из Новоуральска

В закрытом атомном городе Новоуральске ужесточили пропускной режим, теперь выезжать можно только по специальному пропуску. В ближайшее время горожан могут обязать показывать на таможне еще и разрешительный документ с основанием, почему человек покидает город. По предварительным данным, такие же меры примут в Свободном и поселке Уральском.

Мэрия Екатеринбурга пересчитает бюджет из-за коронавируса

В выходные администрация Екатеринбурга скорректирует бюджет с учетом затрат на профилактику коронавируса. Мэр Александр Высокинский признал, что городу, вероятно, придется отказаться от строительства и ремонта дорог.

Нарушители карантина смогут избежать штрафа

Законопроект свердловских депутатов о введении штрафа за нарушение карантина будет применяться в ограниченном числе случаев. Для массового наказания нарушителей у правительства региона нет средств и ресурсов.

Границы Екатеринбурга пока оставляют открытыми

Губернатор Евгений Куйвашев допустил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Свердловской области границы Екатеринбурга могут закрыть. В этом случае власти обещают заблаговременно проинформировать жителей. Пока, по словам Куйвашева, о закрытии речи не идет.

Экс-сенатора с Урала доставили в «коронавирусную» больницу

Бывший член Совета Федерации, уроженец Первоуральска, долларовый миллионер Виталий Малкин госпитализирован. Его доставили в московскую больницу в Коммунарке, где содержат людей с подозрением на коронавирус. У него взяли необходимые анализы, результаты пока неизвестны.

Начальник полиции лишился поста из-за туристки, избежавшей карантина

Начальник полиции Алапаевска подполковник Александр Болдырев лишился должности после скандала с местной жительницей Анастасией Бушуевой, которая публично отказалась от режима самоизоляции после поездки в Таиланд. Болдыреву заявили, что он не способен работать в условиях карантина и предложили перевод по ротации в Сухой Лог.