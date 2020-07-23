Работа над изменениями Устава совпадет с административной реформой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определил состав рабочей группы, которая займется изменением регионального Устава. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов Свердловской области.

Возглавить орган предложено спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной, управляющему директору ЕВРАЗ НТМК Алексею Кушнареву, председателю Общественной палаты Свердловской области и омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Также в состав группы из 28 человек вошли замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников, советник губернатора Анатолий Гайда, ректор Уральского государственного университета Владимир Бублик, зампред Общественной палаты, глава областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава Каменск-Уральска Алексей Шмыков, мэр Ивделя, кандидат в депутаты областного заксобрания Петр Соколюк, глава Волчанска Александр Вервейн.

Областной парламент, помимо Людмилы Бабушкиной, представляют лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, руководитель фракции ЕР Елена Чечунова, глава фракции эсеров Андрей Жуковский (постоянно проживает в Омской области), фракции ЛДПР Михаил Зубарев, фракции КПРФ Александр Ивачев, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, депутаты Евгений Зяблицев и Михаил Клименко.

Как писало URA.RU, Куйвашев анонсировал создание рабочей группы на заседании областного заксобрания 21 июля. Он заявил, что изменения областного устава, необходимость которых продиктована внесением поправок в Конституцию РФ, пройдут широкое общественное обсуждение.

Параллельно с подготовкой предложений о корректировке Устава в структурах областной власти ожидается управленческая реформа.