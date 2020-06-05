05 июня 2020

В Челябинскую область возвращается жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, отдых, жара, брызги, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, купальщики
На Южном Урале наступило жаркое лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие дни установится жаркая погода. По данным Челябгидрометеоцентра, в выходные в большинстве территорий региона температура воздуха поднимется до 29 градусов, а к началу будущей недели до 30 градусов тепла. При этом горах в ночь на 6 июня температура опустится до одного градуса мороза.

«6-8 июня в крайних южных районах Челябинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости), на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале). Ночью 6 июня в горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса», — говорится в сообщении челябинских синоптиков.

В Челябинске ближайшие дни также будут солнечными, без осадков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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