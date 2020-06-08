07 июня 2020
06 июня 2020

Челябинцев напугал смерч рядом с торговым комплексом. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Торнадо прошел рядом с челябинским ТК «Стрела» Фото и видео: соцсети

Челябинцев напугал смерч, появившийся в Калининском районе рядом с торговым комплексом «Стрела». Очевидцы сняли на видео, как небольшое торнадо движется по улице Горького со стороны электрометаллургического комбината к проспекту Победы, передает корреспондент URA.RU.

«Смерч поднялся возле ТК „Стрела“. Он двигался от ЧЭМК по улице Горького в сторону проспекта Победы», — сообщил очевидец. Спустя пару минут смерч исчез. Никто не пострадал.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозировал увеличение числа природных катаклизмов в регионах в связи с глобальным изменением климата. Аналогичный прогноз дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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