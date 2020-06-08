Торнадо прошел рядом с челябинским ТК «Стрела» Фото и видео: соцсети

Челябинцев напугал смерч, появившийся в Калининском районе рядом с торговым комплексом «Стрела». Очевидцы сняли на видео, как небольшое торнадо движется по улице Горького со стороны электрометаллургического комбината к проспекту Победы, передает корреспондент URA.RU.

«Смерч поднялся возле ТК „Стрела“. Он двигался от ЧЭМК по улице Горького в сторону проспекта Победы», — сообщил очевидец. Спустя пару минут смерч исчез. Никто не пострадал.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозировал увеличение числа природных катаклизмов в регионах в связи с глобальным изменением климата. Аналогичный прогноз дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.