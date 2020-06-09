Челябинскую область ждет аномальная жара

До конца недели челябинцы будут изнывать от жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В середине недели в Челябинской области усилится аномальная жара. По прогнозам синоптиков, столбик термометра достигнет 36 градусов.

По данным Челябинского ЦГМС, 9 июня воздух прогреется до 34 градусов, 10 июня — до 35, а 11 июня — уже до 36. При этом два дня подряд будет солнечно и без осадков. Лишь в четверг на Южный Урал могут прийти кратковременные дожди и грозы. В столице региона будет на пару градусов прохладнее.

Ранее синоптики зафиксировали температурный рекорд на Урале. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, глобальная температура в мае была на 0,63 градуса выше средней — этот рекорд зафиксирован в Сибири и регионах УрФО.