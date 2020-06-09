08 июня 2020
07 июня 2020

Челябинскую область ждет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, загорать, лето, жара, зной, пенсионер на скамейке
До конца недели челябинцы будут изнывать от жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В середине недели в Челябинской области усилится аномальная жара. По прогнозам синоптиков, столбик термометра достигнет 36 градусов.

По данным Челябинского ЦГМС, 9 июня воздух прогреется до 34 градусов, 10 июня — до 35, а 11 июня — уже до 36. При этом два дня подряд будет солнечно и без осадков. Лишь в четверг на Южный Урал могут прийти кратковременные дожди и грозы. В столице региона будет на пару градусов прохладнее.

Ранее синоптики зафиксировали температурный рекорд на Урале. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, глобальная температура в мае была на 0,63 градуса выше средней — этот рекорд зафиксирован в Сибири и регионах УрФО.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Природа
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...