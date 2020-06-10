В школе Михаила Текслера (слева) установили видеонаблюдение за ЕГЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинской гимназии №80, где учится Михаил Текслер, сын губернатора Алексея Текслера, установили систему видеонаблюдения за ЕГЭ. Сотрудники компании-подрядчика 10 июня оснастили кабинет двумя камерами, трансляция с которых будет выводиться в Центр обработки данных в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома».

«Видеонаблюдение установлено в 1186 аудиториях 85 школ Челябинской области, на базе которых организованы пункты проведения единых госэкзаменов. ЕГЭ пройдут с 3 по 23 июля. Во время экзамена IP-камеры в онлайн-режиме передают видеозаписи в Центр обработки данных в Екатеринбурге. Информация каждого дня испытаний хранится в нем 10 дней и может быть предоставлена по запросу заказчика в случае споров», — сказали в компании.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Михаилу Текслеру до ЕГЭ еще далеко. В этом году он только окончил первый класс. В этой же школе учится сын первого вице-губернатора Виктора Мамина.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU