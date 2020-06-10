Коммунальные тарифы вырастут в Челябинской области с 1 июля

В Челябинской области растут коммунальные тарифы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области с 1 июля вырастут коммунальные тарифы на 3,6%. Этот показатель должен был составить 17%. Но по решению губернатора Алексея Текслера из бюджета выделена субсидия в 3,3 млрд рублей, чтобы избежать резкого роста, сообщила министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц на областном совещании с главами городов и районов, передает корреспондент URA.RU.

«Со второго полугодия вырастут тарифы на коммунальные услуги. Экономически обоснованный рост платежей составил бы 17%. Но благодаря решению губернатора о выделении субсидии из областного бюджета в размере 3,3 млрд рублей, тарифы вырастут лишь на 3,6%», — объяснила Кучиц. Министр назвала северо-запад Челябинска, Карабаш и Златоуст самыми проблемными территориями в плане теплоснабжения.

Текслер попросил подготовить план изменения ситуации в каждом муниципалитете. И обратил внимание, что в некоторых муниципалитетах теплоснабжение убыточно из-за старых источников и дырявых сетей.

«Это осталось с прошлых десятилетий. Вопросы актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — остро стоят и требуют решений. Потому что та неэффективность приводит к неплатежам за электроэнергию и теплоснабжение. Растут экономически обоснованные расходы поставщиков, и мы из бюджета вынуждены компенсировать расходы, чтобы не допустить резкий рост тарифов для населения. Давайте инвестировать деньги, которые прожигаем, и получим оптимизацию тарифов и сокращение расходов бюджета», — дал поручение губернатор.

Текслер также добавил, что с отсрочкой оплаты коммунальных платежей для населения, сборы упали с традиционных 96% до 85%. И попросил глав муниципалитетов вести разъяснительную работу с жителями.