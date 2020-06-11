10 июня 2020
09 июня 2020

В Челябинской области продолжают умирать пациенты с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Челябинские врачи принимают новых больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 11 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4367 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 122 положительных диагноза (накануне было 116 заражений). За сутки погибли три южноуральца с коронавирусом. Число жертв COVID-19 достигло 69 человек

«За прошедшие сутки выписаны 88 человек, всего выздоровели 2187 южноуральцев, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 мужчины 60 и 80 лет, а также женщина 45 лет».

Тенденция к росту числа заболевших прервалась в середине недели. Это позволили губернатору Алексею Текслеру санкционировать ряд долгожданных послаблений: базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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