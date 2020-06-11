В Челябинской области продолжают умирать пациенты с коронавирусом

Челябинские врачи принимают новых больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 11 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4367 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 122 положительных диагноза (накануне было 116 заражений). За сутки погибли три южноуральца с коронавирусом. Число жертв COVID-19 достигло 69 человек

«За прошедшие сутки выписаны 88 человек, всего выздоровели 2187 южноуральцев, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 мужчины 60 и 80 лет, а также женщина 45 лет».

Тенденция к росту числа заболевших прервалась в середине недели. Это позволили губернатору Алексею Текслеру санкционировать ряд долгожданных послаблений: базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля