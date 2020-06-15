За сутки в России коронавирусом заболели свыше 8 тысяч человек

Россияне продолжают болеть коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирусом заболели более восьми тысяч граждан. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«За последние сутки выявлено 8 246 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. При этом за день скончались 143 пациента, а 4 489 людям удалось выздороветь.

На первом месте по количеству заражений все также стоит Москва. Там число случаев за минувшие сутки выросло на 1 359. Далее идет Московская область — 689, Санкт -Петербург — 252 и Свердловская область — 233. В ХМАО за прошедший день было выявлено 184 новых коронавирусных больных, в Челябинской области — 169, в ЯНАО -87, в Тюменской области — 73, в Пермском крае — 68, а в Курганской области — 20.

За 13 июня в России зарегистрировали 8 835 новых больных коронавирусной инфекцией. При этом было зафиксировано 119 летальных исходов, а полностью выздоровели 5 409 человек.

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