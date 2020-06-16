Олег Касьянов с 2018 года заседает в гордуме Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Олег Касьянов станет кандидатом от либерал-демократов на довыборах в тюменскую облдуму, которые пройдут 13 сентября. Об этом URA.RU сообщил руководитель совета депутатов ЛДПР в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Артем Зайцев. Место в региональном парламенте оказалось вакантным после назначения экс-депутата Валерия Фалькова главой Минобрнауки РФ.

«Решение по Касьянову нами принято, сейчас оно находится на согласовании в Высшем совете партии в Москве. Думаю, что кандидатуру поддержат», — рассказа глава совета депутатов. По словам Зайцева, Касьянов опытный и активный политик, с 2018 года являющийся депутатом городской думы Тюмени.

Ранее агентство сообщало, что на довыборы в облдуму также выдвинулись Александр Чепик (КПРФ) и Юрий Баранчук («Единая Россия»). Именно последний считается фаворитом предстоящего голосования.