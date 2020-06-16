Оппозиция назвала кандидата на кресло в тюменской облдуме. Он займет место министра Фалькова

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Заседание городской думы. Тюмень, касьянов олег
Олег Касьянов с 2018 года заседает в гордуме Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Олег Касьянов станет кандидатом от либерал-демократов на довыборах в тюменскую облдуму, которые пройдут 13 сентября. Об этом URA.RU сообщил руководитель совета депутатов ЛДПР в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Артем Зайцев. Место в региональном парламенте оказалось вакантным после назначения экс-депутата Валерия Фалькова главой Минобрнауки РФ.

«Решение по Касьянову нами принято, сейчас оно находится на согласовании в Высшем совете партии в Москве. Думаю, что кандидатуру поддержат», — рассказа глава совета депутатов. По словам Зайцева, Касьянов опытный и активный политик, с 2018 года являющийся депутатом городской думы Тюмени.

Ранее агентство сообщало, что на довыборы в облдуму также выдвинулись Александр Чепик (КПРФ) и Юрий Баранчук («Единая Россия»). Именно последний считается фаворитом предстоящего голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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