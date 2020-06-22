21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

В семье мэра Челябинска долгожданная радость

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у Натальи Котовой. Челябинск, медицинские маски, эпидемия, котова наталья, карантин, коронавирус
Наталья Котова может гордиться своими детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын главы Челябинска Натальи Котовой порадовал мать, закончив школу с золотой медалью. Об этом сообщил источник URA.RU в мэрии города.

«Антон на этой неделе получил аттестат с отличием, ему полагается золотая медаль», — рассказал собеседник. В пресс-службе администрации отказались комментировать события из семейной жизни своего руководителя.

Первая женщина-мэр в истории Челябинска, занявшая свой пост 24 июня 2019 года, предпочитает не рассказывать о своих детях, а также прочие подробности личной жизни. Известно лишь, что ее дочь Александра тоже стала медалисткой, после чего с красным дипломом закончила Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина. Сама глава столицы Южного Урала в свободное время она предпочитает заниматься садом и путешествовать.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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