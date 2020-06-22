В семье мэра Челябинска долгожданная радость

Наталья Котова может гордиться своими детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын главы Челябинска Натальи Котовой порадовал мать, закончив школу с золотой медалью. Об этом сообщил источник URA.RU в мэрии города.

«Антон на этой неделе получил аттестат с отличием, ему полагается золотая медаль», — рассказал собеседник. В пресс-службе администрации отказались комментировать события из семейной жизни своего руководителя.

Первая женщина-мэр в истории Челябинска, занявшая свой пост 24 июня 2019 года, предпочитает не рассказывать о своих детях, а также прочие подробности личной жизни. Известно лишь, что ее дочь Александра тоже стала медалисткой, после чего с красным дипломом закончила Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина. Сама глава столицы Южного Урала в свободное время она предпочитает заниматься садом и путешествовать.