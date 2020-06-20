Посол России рассказал о военных планах США

Анатолий Антонов утверждает, что Россия хотела бы избежать соперничества с США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая», — цитирует Антонова ТАСС. По его словам, РФ хотела бы избежать гонки вооружений и соперничества государств, которые предлагает США.

Также Антонов оценил угрозу для нацбезопасности в случае выхода штатов из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, российские военные уже просчитали все последствия такого шага, поэтому национальная безопасность России не пострадает, пишет RT.

Ранее сообщалось, что отказ США от Договора по открытому небу (ДОН) — еще один шаг в сторону развала международной системы контроля над вооружениями. Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе считает, что такие действия станут предпосылкой к последующей гонке вооружений.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.