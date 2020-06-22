Прием новых пациентов остановлен на неопределенный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины остаются еще 14 пациентов с коронавирусом, всего инфекцию выявили у 81 пациента и одного сотрудника. Эта информация прозвучала 22 июня на брифинге в минздраве региона. Работу онкодиспансера, по словам главврача Андрея Важенина, рассчитывают восстановить примерно за 10 дней.

«Нарастание идет с прошедшего с четверга. Было выявлено 13 больных в ранней стадии. Судя по данным компьютерной томографии, тяжелых случаев пока нет», — подчеркнул медик. Он напомнил, что схожие инциденты происходили в соседней Свердловской области и других регионах России. Также Важенин подчеркнул, что более двух месяцев челябинский онкоцентр сумел проработать в условиях пандемии, исключив заражения сотрудников и больных.

«Думаю, что за время, сопоставимое с новогодними праздниками, онкодиспансер выйдет на прежний режим работы», — резюмировал главврач.

На карантин пришлось закрыть отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое и опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое и гинекологическое отделение. Анализы взяты у 81 человека из числа медперсонала и 155 контактных с медиками и пациентами. По данным Роспотребнадзора, тесты на коронавирус более 150 сотрудников и пациентов дали отрицательные результаты.

Вспышка в онкоцентре обеспечила абсолютный с начала пандемии рекорд по числу заражений — 270 случаев за сутки на утро 22 июня. До этого максимумом была цифра в 192 заражений. Рост заболеваемости не удается сбить с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заболевших. Карантин по COVID продлен в регионе до 30 июня.