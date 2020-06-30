Пожарные третьи сутки не могут потушить полигон ТБО
Все самые интересные и важные новости Курганской области за 29 июня в обзоре URA.RU:
Полигон ТБО под Курганом не могут потушить три дня
- Шуховский мусорный полигон под Курганом пожарные тушат третьи сутки. Ранее сообщалось, что возгорание удалось ликвидировать, однако в первый день пожарным удалось потушить лишь верхние слои, а тление мусора в нижних слоях — нет.
- Сейчас для более эффективного тушения пожарные привлекли специалистов МЧС, которые используют свою спецтехнику.
- По мнению экспертов, возгорание полигона вполне предсказуемо. Там с 2017 года не соблюдаются требования по захоронению отходов и периодически возникают очаги возгораний.
- На полигоне захоронены опасные отходы 1 класса опасности. Химикаты могут попасть в подземные воды и в реку Тобол, из которой курганцы обеспечиваются водой.
В Курганской области продают автомобили скорой помощи
- Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на торги 13 автомобилей скорой помощи.
- Из них три автомобиля 2006 года выпуска и 10 машин 2013 года. Начальные цены на них варьируются от 41 до 137 тысяч рублей.
- По информации из источников, эти машины уже выработали свой ресурс, использовать дальше их нельзя.
Экс-следователя по особо важным делам будут судить за взятки
- В Кургане бывшего следователя обвиняют в мошенничестве и получении взяток почти на 4,5 млн рублей.
- В 2017-18 годах силовик получал взятки в 300 тысяч и 1,7 млн рублей за закрытие уголовных дел.
- Прокурор Курганской области утвердил обвинительное заключение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и мошенничестве.
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