29 июня 2020
28 июня 2020

Главное в Курганской области за 29 июня. Пожар на полигоне ТБО не могут потушить, машины скорой помощи продают на торгах

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, тбо, полигон, шухинский полигон
Пожарные третьи сутки не могут потушить полигон ТБО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Курганской области за 29 июня в обзоре URA.RU:

Полигон ТБО под Курганом не могут потушить три дня

  • Шуховский мусорный полигон под Курганом пожарные тушат третьи сутки. Ранее сообщалось, что возгорание удалось ликвидировать, однако в первый день пожарным удалось потушить лишь верхние слои, а тление мусора в нижних слоях — нет.
  • Сейчас для более эффективного тушения пожарные привлекли специалистов МЧС, которые используют свою спецтехнику.
  • По мнению экспертов, возгорание полигона вполне предсказуемо. Там с 2017 года не соблюдаются требования по захоронению отходов и периодически возникают очаги возгораний.
  • На полигоне захоронены опасные отходы 1 класса опасности. Химикаты могут попасть в подземные воды и в реку Тобол, из которой курганцы обеспечиваются водой.

В Курганской области продают автомобили скорой помощи

  • Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на торги 13 автомобилей скорой помощи.
  • Из них три автомобиля 2006 года выпуска и 10 машин 2013 года. Начальные цены на них варьируются от 41 до 137 тысяч рублей.
  • По информации из источников, эти машины уже выработали свой ресурс, использовать дальше их нельзя.

Экс-следователя по особо важным делам будут судить за взятки

  • В Кургане бывшего следователя обвиняют в мошенничестве и получении взяток почти на 4,5 млн рублей.
  • В 2017-18 годах силовик получал взятки в 300 тысяч и 1,7 млн рублей за закрытие уголовных дел.
  • Прокурор Курганской области утвердил обвинительное заключение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и мошенничестве.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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