Роспотребнадзор: надолго ли хватает иммунитета к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Тот, кто переболел коронавирусом, приобретает иммунитет к нему Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Иммунитет к коронавирусу может держаться недолго. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отмечает, что тот, кто переболел коронавирусом, приобретает иммунитет. Но данных о его сохранении нет. «Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько он [иммунитет] будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить», — объясняет Анна Попова.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что преодолеть распространение вируса удастся после того, как больше половины жителей страны переболеют им. В таком случае у людей появится популяционный иммунитет. При этом глава Минздрава Александр Мурашко отметил, что к нормальной жизни после пандемии россияне смогут вернуться не раньше февраля 2021 года, сообщает «Общественное телевидение России».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...