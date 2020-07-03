Роспотребнадзор: надолго ли хватает иммунитета к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу может держаться недолго. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отмечает, что тот, кто переболел коронавирусом, приобретает иммунитет. Но данных о его сохранении нет. «Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько он [иммунитет] будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить», — объясняет Анна Попова.
Ранее врач Александр Мясников рассказал, что преодолеть распространение вируса удастся после того, как больше половины жителей страны переболеют им. В таком случае у людей появится популяционный иммунитет. При этом глава Минздрава Александр Мурашко отметил, что к нормальной жизни после пандемии россияне смогут вернуться не раньше февраля 2021 года, сообщает «Общественное телевидение России».
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