Мясников объяснил призыв перестать бороться с коронавирусом

Врач Александр Мясников не призывал граждан перестать бороться с СЩМШВ-19. Об этом теледоктор написал в своем Telegram-канале. По словам Мясникова, СМИ неправильно истолковали его слова.
Как отметил телеведущий, он беспокоится за здоровье тех, кто и так подвержен опасности. В частности, речь идет о гипертониках, диабетиках, сердечниках и больных онкологией россиянах. При этом Мясников считает, что преодолеть вирус удастся после того, как больше половины жителей страны переболеют им.
«Только так мы приобретем коллективный иммунитет. Что необычного для врача вы видите в том, что он беспокоится о здоровье людей, больных гипертонией, диабетом, стенокардией, онкологией, холециститом? Что призывает сохранить медпомощь и для них тоже?» — возмутился Мясников. По его словам люди тратят много сил и времени на инфекцию, которая по масштабам не сравнится даже с эпидемией.
Ранее Мясников объяснил фразу «кому положено умереть — умрут». По его словам, его фразы были вырваны из контекста, а посыл всего высказывания был искажен.
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