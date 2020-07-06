Александр Харитонов занимается борьбой с инфекциями более 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После отказа мецената, главы РМК Игоря Алтушкина от претензий на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» основным претендентом на награду является главный эпидемиолог Екатеринбурга, замглавврача Центра медицинской профилактики Александр Харитонов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в городских структурах власти и медицинском сообществе.

Как сообщают собеседники агентства, в медицинской среде был спор, кто займет место Алтушкина в списке основных претендентов на награду. Известно, что Харитонов изначально был креатурой главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова, в то время как главврач ГКБ №40 Александр Прудков, неформальный советник главы города по медицине (оппонирующий Демидову), выдвигал своего кандидата.

«Он [Прудков] лоббировал своего заместителя по инфекционной службе Наталию Бацкалевич — она одна из тех, кто на передовой борьбы с вирусом, — буквально не спит ночами», — рассказал инсайдер. Однако в процессе согласования кандидатуры Бацкалевич вспомнилось, что в 2011 году она уже удостаивалась серьезной награды — звания «Лучший инфекционист России». «В результате решили остановиться на кандидатуре Харитонова. Все (в том числе Прудков) с этим согласились», — описал ситуацию собеседник агентства.

На момент публикации получить комментарии главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова и Александра Прудкова не удалось. В разговоре с агентством Харитонов отметил, что «это [присвоение почетного звания] не его тема». «Даже не понимаю, о чем вы говорите», — сказал он корреспонденту.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» будет принято гордумой 11 августа. В четверг, 9 июля, состоится заседание наградной комиссии, которая предложит гордуме трех кандидатов. Ранее стало известно, что в шорт-листе претендентов насчитывается 17 человек, включая Игоря Алтушкина, главу ГК «Сима-ленд» Андрея Симановского, фронтмена фестиваля «Старый новый рок» (2000-2020) Евгения Горенбурга и скульптора Константина Грюнберга (креатура спикера гордумы Игоря Володина).

Однако впоследствии Алтушкин решил отказаться от награды. Бизнесмен направил мэру Александру Высокинскому официальное письмо с инициативой номинировать на звание почетного гражданина врачей, борющихся с пандемией коронавируса.