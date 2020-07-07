Джигурда пообещал порвать Соловьева за Ефремова

Никита Джигурда подает на Владимира Соловьева в суд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Никита Джигурда подает в суд на телеведущего Владимира Соловьева из-за актера Михаил Ефремова. По мнению Джигурды, Соловьев нарушил закон, доказывая виновность Ефремова.

«Соловьев нарушил закон, показав документ, что актер действительно был за рулем машины в момент смертельной аварии», — цитирует Джигурду «Утро.ру». Помимо этого, шоумен хочет судиться с Соловьевым за то, что тот называл его бездарным актером.

Судебный процесс между Джигурдой и Соловьевым будет иметь большой резонанс, пообещал сам Джигурда. Он отметил, что не боится подавать на телеведущего в суд из-за его связей. «Буду рвать тебя, Володя, в суде, раз ты не хочешь по-пацански быть честным», — заявил Джигурда, отметив, что Соловьев отказался от разбирательств другими способами. Джигурда подчеркнул, что у него есть некие документы, после обнародования которых Соловьева ждет увольнение. Кроме того, эти документы якобы помогут защитить Михаила Ефремова.

Ранее Соловьев предоставил доказательства того, что Ефремов был за рулем во время смертельного ДТП в центре Москвы. Указывающие на это результаты экспертизы он показал на своем youtube-канале. Адвокат актера при этом заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности подозреваемого. До этого он намекнул на то, что Ефремов мог быть не один в момент аварии.

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. Автомобиль артиста столкнулся с грузовиком, водитель которого Сергей Захаров погиб. В момент аварии актер был пьян.

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