Пенсионный доход россиян хотят избавить от нелегальных штрафов

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Разрабатываемые Минтрудом поправки призваны обязать страховые компании, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать изъятый за досрочный перевод доход, если суд установил незаконность сделки.

На практике нередко возникает проблема неправомерных переводов накоплений заинтересованными агентами (банками, страховыми компаниями, брокерами) и выгодоприобретателями (НПФ). За прошедшие годы, как отмечает газета, жертвами таких махинаций могли стать сотни тысяч граждан. Но чтобы добиться справедливости и вернуть деньги к предыдущему страховщику человеку нужно пройти сложную судебную процедуру. Причем возврат изъятого дохода в этом случае не гарантирован. «Действительно, в ряде случаев некоторые страховщики, в частности ПФР, успешно отстаивали в суде право не восстанавливать гражданам потерянный ими инвестдоход», — пишет издание.

«В результате переходных кампаний 2015—2018 годов граждане потеряли 108,4 млрд рублей инвестдохода. По данным Банка России, по итогам прошлогодней кампании потери составили 3,1 млрд рублей. Все эти деньги переходили в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) фондов, из которых гражданин переводил накопления», — пишет « Коммерсант» .

Необходимые поправки министерство хочет внести к законам «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии». Все дело в том, что без штрафных санкций человек может перевести свои пенсионные накопления только один раз за пять лет. В случае досрочного перехода он лишается инвестиционного дохода, накопленного с момента предыдущей смены страховщика.

Минтруд России предлагает законодательно закрепить возврат потерянного гражданами дохода от пенсионных накоплений, если судом установлено, что их деньги были переведены другому страховщику незаконно. Сейчас общие потери вкладчиков превышают 111 млрд рублей, а количество пострадавших исчисляется сотнями тысяч.

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