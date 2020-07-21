В Покачи самый высокий коэффициент распространения инфекции. Один заболевший может заразить больше 3,5 человек
Лесные пожары в ХМАО уничтожили десятки тысяч гектаров леса — Назван самый опасный город региона — Депутаты нашли способ борьбы с ночными алкомагазинами — Сотрудницу сотового оператора уличили в продаже личных данных клиента. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:
Пожары в Югре уничтожили 30 тысяч гектаров леса
- Общая площадь лесных пожаров в ХМАО с начала пожароопасного периода приблизилась к 30 тысячам гектаров. На сегодняшний день лес горит в 19 очагах на площади в 14 тысяч гектаров.
В регионе назван самый опасный город в период пандемии
- Глава региона Наталья Комарова назвала город Покачи самым опасным городом ХМАО во время эпидемии коронавируса. Там зафиксирован самый большой коэффициент распространения инфекции (больше 3,5). Это значит, что жители именно этого города хуже всех соблюдают режим самоизоляции.
В ХМАО нашли способ борьбы с ночным алкобизнесом
- Депутаты думы ХМАО обсуждают законопроект, который ограничит торговлю алкоголем в круглосуточных магазинах. Так, окружной закон подразумевает запрет на торговлю горячительными напитками в помещениях, расположенных в жилых домах, если вход в торговый зал находится со стороны подъездов и дворов.
Сотрудницу сотового оператора обвиняют в продаже личных данных
- Сотрудница оператора сотовой связи из Сургута подозревается в торговле чужой перепиской. Она продала личную переписку и детализацию звонков жертвы преступления за 1,5 тысячи рублей. За это женщине грозит наказание, вплоть до четырех лет лишения свободы.
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