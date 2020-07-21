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Самое актуальное в ХМАО на 21 июля. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, назван самый опасный город региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, забор, парк закрыт, оставайтесь дома, самоизоляция нарушение
В Покачи самый высокий коэффициент распространения инфекции. Один заболевший может заразить больше 3,5 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лесные пожары в ХМАО уничтожили десятки тысяч гектаров леса — Назван самый опасный город региона — Депутаты нашли способ борьбы с ночными алкомагазинами — Сотрудницу сотового оператора уличили в продаже личных данных клиента. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

Пожары в Югре уничтожили 30 тысяч гектаров леса

  • Общая площадь лесных пожаров в ХМАО с начала пожароопасного периода приблизилась к 30 тысячам гектаров. На сегодняшний день лес горит в 19 очагах на площади в 14 тысяч гектаров.


В регионе назван самый опасный город в период пандемии

  • Глава региона Наталья Комарова назвала город Покачи самым опасным городом ХМАО во время эпидемии коронавируса. Там зафиксирован самый большой коэффициент распространения инфекции (больше 3,5). Это значит, что жители именно этого города хуже всех соблюдают режим самоизоляции.

В ХМАО нашли способ борьбы с ночным алкобизнесом

Сотрудницу сотового оператора обвиняют в продаже личных данных

  • Сотрудница оператора сотовой связи из Сургута подозревается в торговле чужой перепиской. Она продала личную переписку и детализацию звонков жертвы преступления за 1,5 тысячи рублей. За это женщине грозит наказание, вплоть до четырех лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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