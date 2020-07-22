21 июля 2020
20 июля 2020

Мэр из ХМАО решил сложить полномочия. Он стал фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Страсть к рыбалке сгубила карьеру главы поселка Кедровый Ивана Воронова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава поселка Кедровый (Ханты-Мансийский район) Иван Воронов, который является фигурантом уголовного дела о браконьерстве, собирается осенью уйти на пенсию. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Я достиг пенсионного возраста, поэтому решил уйти на заслуженный отдых. А вообще, срок полномочий заканчивается в 2022 году. Выборы нового главы поселка в эту избирательную кампанию уже точно не попадут, их нужно будет проводить отдельно», — заявил Воронов. Он также заявил, что его решение об уходе никак не связано с возбужденным против него уголовным делом за браконьерство. Однако комментировать какие-то его подробности отказался.

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР журналисту агентству сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, но уже близится к завершению. В избирательной комиссии ХМАО URA.RU объяснили, что выборы главы муниципалитета должны быть проведены в течение полугода с момента ухода прежнего мэра.

Ранее URA.RU сообщало, что Воронова поймали с поличным во время рыбалки за ловлю рыбы, которая занесена в Красную книгу. В его лодке были обнаружены особи обского осетра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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