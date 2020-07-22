Страсть к рыбалке сгубила карьеру главы поселка Кедровый Ивана Воронова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава поселка Кедровый (Ханты-Мансийский район) Иван Воронов, который является фигурантом уголовного дела о браконьерстве, собирается осенью уйти на пенсию. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Я достиг пенсионного возраста, поэтому решил уйти на заслуженный отдых. А вообще, срок полномочий заканчивается в 2022 году. Выборы нового главы поселка в эту избирательную кампанию уже точно не попадут, их нужно будет проводить отдельно», — заявил Воронов. Он также заявил, что его решение об уходе никак не связано с возбужденным против него уголовным делом за браконьерство. Однако комментировать какие-то его подробности отказался.

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР журналисту агентству сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, но уже близится к завершению. В избирательной комиссии ХМАО URA.RU объяснили, что выборы главы муниципалитета должны быть проведены в течение полугода с момента ухода прежнего мэра.

Ранее URA.RU сообщало, что Воронова поймали с поличным во время рыбалки за ловлю рыбы, которая занесена в Красную книгу. В его лодке были обнаружены особи обского осетра.