Родителям предложили платить алименты на школьников старше 18 лет

Многим старшеклассникам уже исполнилось 18 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутаты Госдумы предложили обязать родителей выплачивать алименты на своих детей-школьников, достигших 18 лет. Ранее подобные меры принимались только по отношению к несовершеннолетним детям.

«Родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, до получения ими общего образования», — говорится в законопроекте, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину. Сам проект подписан группой депутатов, среди которых Тамара Плетнева и Сергей Неверов.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что у трудоспособных жителей страны, достигших совершеннолетия, возникает обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Однако, 18-летние россияне, зачастую, являются еще школьниками, которые не могут совмещать учебу и работу.