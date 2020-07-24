Конфликт в свердловском городе грозит роспуском думы

Политические конфликты сотрясают Асбест с момента избрания нынешнего созыва депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Асбест уже несколько месяцев живет без основополагающего документа — городского Устава, что в перспективе грозит роспуском гордумы. Точнее, действующая версия документа не соответствует федеральному законодательству, сообщила URA.RU и. о. спикера думы Ольга Щапова.

По ее словам, на одном из предыдущих заседаний поправки в Устав были приняты с нарушением законодательства — они набрали не 2/3 депутатских голосов, как того требует федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления, а всего лишь простое большинство. Из-за этого измененную версию документа не зарегистрировало региональное управление минюста.

Причиной недобора голосов стало противоборство двух политических группировок в гордуме: коммунистов и коалиции единороссов с эсерами. В начале созыва первые держали большинство, и даже смогли добиться избрания спикером своего однопартийца Андрея Самарина. Впоследствии, представителям «Единой России» и СР удалось добиться лишения Самарина мандата за неверное декларирование доходов. Депутатских полномочий также лишили Наталью Крылову и Антонину Зонову. Спикером стал Сергей Ларинов, однако коммунисты в судебном порядке опротестовали его назначение и восстановили мандаты Крыловой и Зоновой. В настоящее время противоборствующие стороны находятся в судебных тяжбах. Как бы то ни было, 2/3 единомышленников в думе не набирается.

Ольга Щапова пояснила, что вопрос будет рассмотрен на заседании 30 июля. Какие санкции могут наступить в случае непринятия документа в установленные сроки, она сказать затруднилась. Согласно федеральному закону №131, на приведение в Устава в соответствие с федеральным законодательством думе дается 3 месяцев. После этого прокуратура, контролирующая исполнение закона, подает в суд. В течение месяца со дня судебного решения губернатор должен направить в заксобрание региона законопроект о роспуске городской думы.