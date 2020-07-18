Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Действующего адвоката Фургала никто не приглашал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала. Об этом заявила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

«Меня больше всего удивило, что под моим последним видеообращением люди начали говорить о том, что они готовы скинуться деньгами, чтобы нанять Сергею Ивановичу хорошего адвоката. Меня это поразило, это очень трогательно. Может быть, действительно, используем площадку краудфандинга», — сказала Томченко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста о том, правда ли, что у Фургала «непонятно какой адвокат», пресс-секретарь ответила положительно. Она подчеркнула, что действующего адвоката никто не приглашал. Его поведение Томченко кажется странным. «Меня настораживает, что у действующего адвоката еще не было адвокатского свидания с Фургалом, однако он уже делает заявления от его имени», — говорит пресс-секретарь. Она добавила, что сейчас близкие и коллеги Фургала работают над тем, чтобы у него была хорошая защита.

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах, сообщает телеканал 360. Жириновский заявил, что губернатор Хабаровского края был невыгоден правительству своими оппозиционными взглядами, поэтому его решили убрать с занимаемой должности. Чтобы сделать это, по его словам, власти сфальсифицировали уголовное дело, передает агентство Nation News.

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