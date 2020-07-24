Дегтярев: к митингам в защиту Фургала причастны иностранцы

С 11 июля в Хабаровском крае проходят митинги в поддержку задержанного по подозрению в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах экс-губернатора Сергея Фургала, передает РАПСИ . Он был арестован 9 июля, напоминает RT . Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что до ареста Фургал собирался подавать в отставку, пишет « Утро.ру ».

На вопрос о том, как иностранцы могли попасть в Хабаровский край, учитывая, что границы закрыты, Дегтярев ответил, что в России и так есть граждане зарубежных государств. Он добавил, что некоторые остались в Москве и организовывал там протесты. Как только появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, иностранцы прилетели в регион, подчеркнул Дегтярев.

По словам Дегтярева, митинги в поддержку Фургала — стихийные, так как «это была горечь» хабаровчан за бывшего главу региона. «У меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные», — сказал Дегтярев в интервью BBC, отметив, что в митингах принимают участие «несколько иностранных граждан».

В организации митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала причастны иностранные граждане. Такое заявление сделал врио главы региона Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев считает, что к организации митингов в Хабаровске причастны иностранные граждане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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