Дегтярев: к митингам в защиту Фургала причастны иностранцы

В организации митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала причастны иностранные граждане. Такое заявление сделал врио главы региона Михаил Дегтярев.
По словам Дегтярева, митинги в поддержку Фургала — стихийные, так как «это была горечь» хабаровчан за бывшего главу региона. «У меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные», — сказал Дегтярев в интервью BBC, отметив, что в митингах принимают участие «несколько иностранных граждан».
На вопрос о том, как иностранцы могли попасть в Хабаровский край, учитывая, что границы закрыты, Дегтярев ответил, что в России и так есть граждане зарубежных государств. Он добавил, что некоторые остались в Москве и организовывал там протесты. Как только появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, иностранцы прилетели в регион, подчеркнул Дегтярев.
С 11 июля в Хабаровском крае проходят митинги в поддержку задержанного по подозрению в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах экс-губернатора Сергея Фургала, передает