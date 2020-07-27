26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

ХМАО приближается ко второму этапу снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе снижается количество тестирований и количество больных Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО диагностированы 188 новых случаев заражения коронавирусом в 19 муниципальных образованиях. Это самое низкое с 15 июня суточное число инфицирований, что позволяет думать о том, что регион приближается ко второму этапу снятия карантина по коронавирусу, когда откроются крупные магазины и стоматологии. Всего в регионе, с начала эпидемии, коронавирсная инфекция найдена у 15 тысяч 630 пациентов.

«На момент выявления заболевания у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 человек зафиксирована пневмония, у 32 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 19 тыс 352 человека, а сняты с наблюдения — 51 тысяча 762 человека. Новые случаи коронавиурса найдены в следующих муниципальных образованиях:

  • Сургут — 39;
  • Ханты-Мансийск — 30;
  • Нижневартовск — 29;
  • Нефтеюганск — 14;
  • Радужный — 10;
  • Сургутский район — 9;
  • Когалым — 7;
  • Урай — 7;
  • Лангепас — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 7;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Нягань — 5;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Мегион — 3;
  • Югорск — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Кондинский район — 2;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Октябрьский район — 2.

Всего: 188

Коэффициент распространения инфекции в регионе стабилен и находится на уровне 0,87. При этом в ХМАО снижается и количество тестирований на COVID-19. Сейчас оно составляет 295,61 тестов на 100 тыс населения (26 июля — 306,24, 25 июля — 309,03, 24 июля — 316,65). В оперштабе добавили, что на сегодня в больницах в тежелом состоянии находятся 59 пациентов, 42 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 125 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально действует первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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