СБУ объявила в розыск известного российского археолога Толстикова

СБУ объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова. Об этом свидетельствуют материалы украинских органов власти.
«Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи», — приводят материал РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.
Владимир Толстиков — один из ведущих специалистов по античной археологии. Он возглавляет Боспорскую археологическую экспедицию с 1977 года и участвует в ней с 1969 года. Помимо работы в Керчи, ученый отвечает за сохранность и изучение коллекции Особого фонда ГМИИ им. А.С. Пушкина, в том числе предметов, найденных Генрихом Шлиманом при раскопках Трои. За вклад в развитие культуры Толстиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» и знаком «За вклад в российскую культуру» от министерства культуры России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.