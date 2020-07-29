От пожара стала плавиться несгораемая дверь Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Прокуратура Челябинской области проведет проверку по факту пожара на стройке олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Как стало известно URA.RU, претензии могут предъявить застройщику Михаилу Азаматову, уже ставшему фигурантом нескольких уголовных дел. Сам пожар в сводке МЧС проходит как незначительный.

«Мы проведем проверку, чтобы выяснить, что стало причиной возгорания», сообщили URA.RU в прокуратуре. ЧП произошло днем 29 июля. «Было возгорание поролона, которое оперативно ликвидировали», — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону. URA.RU удалось узнать подробности случившегося.

«Застройщик, фирма „Стройтрансоюз“ привезла из другого региона субподрядчика. Рабочий стал резать маты. Были нарушены все правила пожарной безопасности. Маты вспыхнули, рабочий получил 5% ожога тела. Последствия оказались серьезней, чем сообщается в оперативных сводках. — Помещение, где произошел пожар, теперь фактически непригодно. Стала плавиться дверь, которая по документам проходит как несгораемая».

По словам инсайдера, в ГУ МЧС ждут, когда областной минстрой назовет предварительную сумму ущерба из-за пожара. «Объект строился на федеральные деньги, в рамках нацпроекта, — напомнил инсайдер. — Его до сих пор не могут принять в эксплуатацию, хотя объект должны были сдать в конце 2019 года. Теперь ситуация усугубилась этой историей». Как отметил инсайдер, все может закончиться очередным уголовным делом в отношении Михаила Азаматова, совладельца «Стройтнасоюза» и привлечением к ответственности чиновников минстроя. В областном минстрое пообещали предоставить комментарий позже. Получить комментарий Азаматова не удалось.

Олимпийский центр шорт-трека начали строить в 2016 году. Уголовное дело по нарушениям, допущенным на стройке, возбуждено 25 мая этого года. По делу проходят Азаматов, заместитель министра строительства региона Татьяна Антонова и директор «Челябоблинвестроя» Алексей Абаимов. Все трое также являются фигурантами уголовного дела по строительству биатлонного стадиона имени Ишмуратов в Златоусте. Абаимов и Антонова, обвиняемые в получении взяток, находятся в СИЗО. Давшего на них показания Азаматова выпустили под залог. Все уголовные дела возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона.



Обновлено — 13:23



В минстрое Челябинской области URA.RU уточнили, что подсчитывают ущерб, который пожар нанес зданию. «Сумма ущерба будет известна в начале будущей недели, после проведения дефектования и составления объема ремонтных работ. Потребуется время на детальный расчет согласно сметных нормативам», — добавили в пресс-службе ведомства.

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