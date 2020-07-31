31 июля 2020
30 июля 2020
29 июля 2020

Скончалась самая тяжелая россиянка, о которой рассказывал Малахов

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерти женщины неизвестна Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени скончалась Любовь Нурдинова, которая весила 350 килограммов и до недавнего времени считалась самой тяжелой женщиной в мире. С начала лета пенсионерка не выходила на связь со СМИ.

«Женщина действительно скончалась», — рассказали источники 72.RU. В издании уточняют, что старший сын Нурдиновой и ее сестра-двойняшка отказываются от комментариев. Причина смерти женщины также неизвестна. 8 июля тюменке исполнилось 57 лет.

Из-за экстремального веса Любовь Нурдинова 18 лет не выходила на улицу. Женщине помогал ее 24-летний сын. В феврале 2020 года историю тюменки рассказал Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Благодаря усилиям врачей и неравнодушных людей Нурдинова похудела почти на 200 килограммов. Чтобы отвезти женщину из квартиры в тюменскую больницу, спасателям пришлось выставить оконные рамы и использовать кран.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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