Бывший транспортный прокурор УрФО Александр Герасименко назначен полпредом губернатора ЯНАО в Тюменской облдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Транспортный прокурор назначен представителем губернатора — прокуратура добилась выплат для ямальских медиков — из COVID-госпиталя в Ноябрьске выписали последних пациентов — останки мамонта передали в музей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Скандальный чиновник стал полпредом губернатора ЯНАО

Транспортный прокурор УрФО Александр Герасименко, более 11 лет возглавлявший прокуратуру Ямала, назначен представителем губернатора ЯНАО в Тюменской областной думе. За период своей работы на Ямале Герасименко был замешан в серии громких скандалов. В частности, он с экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным рыбачил в Таймырском заповеднике, построил дачу на землях гослесфонда и притеснял бизнесмена Олега Ситникова, правоту которого позже доказал суд.

Ямальским медикам задолжали два миллиона рублей

В ЯНАО почти сотня медиков не получили региональные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Общая сумма задолженности составила два миллиона рублей. Только после прокурорского вмешательства 99 медиков получили причитающиеся им доплаты.

В Ноябрьске закрыли госпиталь

В промзоне Ноябрьска закрыли COVID-госпиталь и выписали оттуда последних пациентов. Госпиталь был создан на базе Регионального центра патриотического воспитания. Всего в госпитале проходили лечение около 1700 пациентов.

Останки найденного на Ямале мамонта передали в музей

В главный музей Ямала передали останки мамонта, которого местные жители нашли в озере в конце июля. Находку планируют назвать «мамонтом Тадибе» в честь местного жителя Константина Тадибе, который обнаружил кости животного.