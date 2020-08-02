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30 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 3 августа. Медики получат положенные выплаты, бывший прокурор стал полпредом губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, герасименко александр
Бывший транспортный прокурор УрФО Александр Герасименко назначен полпредом губернатора ЯНАО в Тюменской облдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Транспортный прокурор назначен представителем губернатора — прокуратура добилась выплат для ямальских медиков — из COVID-госпиталя в Ноябрьске выписали последних пациентов — останки мамонта передали в музей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Скандальный чиновник стал полпредом губернатора ЯНАО

  • Транспортный прокурор УрФО Александр Герасименко, более 11 лет возглавлявший прокуратуру Ямала, назначен представителем губернатора ЯНАО в Тюменской областной думе. За период своей работы на Ямале Герасименко был замешан в серии громких скандалов. В частности, он с экс-губернатором округа Дмитрием Кобылкиным рыбачил в Таймырском заповеднике, построил дачу на землях гослесфонда и притеснял бизнесмена Олега Ситникова, правоту которого позже доказал суд.

Ямальским медикам задолжали два миллиона рублей

В Ноябрьске закрыли госпиталь

  • В промзоне Ноябрьска закрыли COVID-госпиталь и выписали оттуда последних пациентов. Госпиталь был создан на базе Регионального центра патриотического воспитания. Всего в госпитале проходили лечение около 1700 пациентов.

Останки найденного на Ямале мамонта передали в музей

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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