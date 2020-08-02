02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

В Челябинской области рекордно упала заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Все меньше южноуральцев заражаются COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 3 августа зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 110), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последние два месяца. Умерли два пациента.

«С начала пандемии произошло 12130 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли две женщины в возрасте от 67 и 69 лет. У одной из них COVID-19 осложнил тяжелую болезнь, причиной смерти второй стал непосредственно коронавирус». Выздоровели за сутки 20 человек, с начала пандемии — 8042 жителя области.

В столице региона на утро понедельника выявлено 4954 заболевших с начала пандемии, за это же время выписались 3186 человек.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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