В Екатеринбурге на 40% снизят число коек для больных COVID-19

В планах Минздрава — снизить количество мест на 40% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Планомерное снижение количества заболевших коронавирусом в Екатеринбурге привело к снижению необходимости в профильных койках. В ближайшие дни их количество сократится на 40%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

«В ближайшие дни будет высвобождено 40% коек в первую очередь специализированных для оказания плановой медицинской помощи пациентам. Это связано с планомерным снижением заболеваемости», — рассказал представитель Минздрава.

В Свердловской области уже неделю подряд снижается ежедневное количество выявленных случаев заболевания клоронавирусом. На понедельник зарегистрировано 196 новых заболевших.

Ранее глава региона Евгений Кууйвашев принял решение продлить карантин до 10 августа. Ограничения затронут работу ресторанов, кафе, кинотеатров и детских садов. Помимо этого, в области сохраняется масочный режим.

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